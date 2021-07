Secretário de Segurança de Ribeirão Pires conhece Sistema de Monitoramento Inteligente

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 09:27



Na tarde desta quarta-feira (28), a equipe da Secretaria de Segurança Pública, Habitação e Defesa Civil de Ribeirão Pires estiveram no município de Caieiras para conhecer o Sistema de Monitoramento Inteligente. Este software auxilia na vigilância de veículos da cidade, como entrada e saída, além de detalhar locais e horários por onde este tenha passado.

O encontro contou com a presença do Prefeito de Caieiras, Gilmar Soares Vicente, e outros representantes municipais que detalharam a instalação e funcionalidade do equipamento. Este sistema já foi implementado em 26 municípios da Grande São Paulo e todos são interligados, facilitando uma possível busca.

O Secretário de Segurança Pública, Habitação e Defesa Civil, Coronel Carmo Jr, considerou que, em Ribeirão Pires, o equipamento seria de grande aproveitamento. “É importante conhecermos opções modernas e diversificadas sempre e, a partir de estudos de viabilização, implementarmos em nossa cidade quando possível”, declarou.

Em Ribeirão Pires, a Guarda Civil Municipal conta com sistema de videomonitoramento para promover maior controle visual e garantir proteção aos moradores da cidade. São 36 câmeras instaladas em diversos pontos da cidade, além de três posicionadas estrategicamente na Rodovia Tibiriçá.

A central de videomonitoramento é equipada com quatro telas e três computadores, onde é possível acompanhar as imagens registradas em todas as câmeras - espalhadas na região central e em bairros como Ouro Fino; pontos turísticos como o Mirante Santo Antônio; e serviços públicos como o Hospital e Maternidade São Lucas.