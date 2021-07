DJ Ivis é indiciado por lesão corporal 14 dias após denúncia de agressões contra Pamella Holanda

29/07/2021 | 09:10



Após as acusações de agressão por parte de Pamella Holanda, seu ex-marido, o DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho. Já na última quarta-feira, dia 28, o Jornal Nacional informou que a Polícia Civil do Ceará decidiu indiciar o músico pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

Iverson de Souza Araújo, nome completo de DJ Ivis, foi denunciado pela então esposa com vídeos que comprovam as agressões tanto na delegacia quanto nas redes sociais. 14 dias após ser detido pela polícia, o músico ainda estaria respondendo a outro inquérito sobre as agressões.

Não se sabe, no entanto, se esse segundo inquérito tem ligação com uma segunda vítima do DJ, mencionada anteriormente pelo colunista Leo Dias, que também teria prestado depoimento contra Iverson.

A defesa do DJ pede que ele responda em liberdade, alegando que não há justificativa para que a prisão preventiva seja mantida e apontando que Ivis permanece à disposição da Justiça.