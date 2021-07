Juliette elogia os gatos das Olimpíadas e Ítalo Ferreira manda recado: Não namoro!

29/07/2021 | 09:10



Ítalo Ferreira está com tudo após ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio! Na noite da última quarta-feira, dia 28, Juliette, campeã do BBB21, fez elogio aos atletas que estão competindo nos jogos olímpicos, e acabou interagindo com o campeão do surfe masculino.

Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa..., escreveu Juliette.

Em seguida, um internauta marcou Italo na publicação, mas um fã logo alertou que o surfista era comprometido. Ítalo, então, logo tratou de esclarecer que está solteiro:

Não namoro, não, respondeu.

Em outra mensagem, ele ainda mandou emojis de foguinho e olhinhos atentos, dando a entender que está interessadíssimo no papo de Juliette!

Os seguidores, claro, logo de animaram e passaram a shippar os dois juntos. Eles, aliás, se seguem no Instagram, mas, por enquanto, Juliette não responde à mensagem enviada por Ítalo.

O surfista também anda tratando de atualizar seus contatos virtuais após colocar a medalha olímpica no pescoço! Segundo o jornal Extra, Ítalo passou também a seguir Rafa Kalimann, participante do BBB20, no Instagram. Horas mais tarde, ela retribuiu o follow e passou a segui-lo também.

Ítalo está solteiro desde abril desde ano, quando veio a público o fim de seu namoro com Mari Azevedo. Rafa também ficou solteira em 2021! Recentemente, ela confirmou o término do namoro com o cantor Daniel Caon, com quem se relacionou por um ano. Juliette não assumiu nenhum relacionamento publicamente desde que se tornou famosa após o BBB21.