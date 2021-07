Influenciadora apontada como pivô da separação de Nicole Bahls e Bimbi se pronuncia: Sei da minha verdade

29/07/2021 | 08:10



A separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi continua dando o que falar na internet! Na noite da última quarta-feira, dia 28, a influenciadora digital Maryllia Gabriela, apontada como pivô do término já que aparece em vídeo comprometedor ao lado de Bimbi, usou o Instagram para se defender dos ataques que vem sofrendo após a exposição.

- Caraca, vocês não sabem o que é acordar e ver um monte de gente te xingando no direct e nos comentários. A internet tá cheia de ódio e de gente com juízo de valor, disparou ela.

A influenciadora ainda afirmou que está tranquila quanto às atitudes que tomou:

- Tem muita gente apontando o dedo e eu queria dizer para vocês que estou com a minha consciência limpa. Sei do meu coração e da minha verdade.

E finalizou:

- Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Meu conteúdo aqui vai continuar. Um beijo.

Traições

Segundo Leo Dias, Marcelo Bimbi não traiu Nicole Bahls apenas uma vez. Pessoas próximas ao rapaz afirmam que ele tinha uma amante há tempos.

Ele até teria levado a moça para visitá-lo enquanto Nicole gravava um reality show em fevereiro deste ano. Os encontros entre os dois eram frequentes, já que ela sempre o visitava quando Nicole estava trabalho. A identidade da pessoa não foi revelada pelo colunista, mas Bimbi se referia à ela como a amiga vegana.

O empresário e influenciador ainda não demonstraria muita preocupação em esconder que conversava com outras mulheres. O jornalista também divulgou prints de troca de mensagens de Bimbi com outras mulheres via Whatsapp e Instagram, sempre mostrando muita intimidade com elas.

Por enquanto, ele não se pronunciou diante das especulações, enquanto Bahls apenas afirmou que a separação foi um livramento em sua vida.

Nicole e Marcelo ficaram casados por três anos e foram os vencedores do reality Power Couple Brasil, da Record TV, em 2019.