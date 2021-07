Observação de baleias atrai turistas em Santa Catarina

Redação

29/07/2021 | 07:56



Entre julho e novembro, a observação de baleias atrai uma série de turistas à Praia do Rosa, em Imbituba (SC). O movimento acontece nessa época do ano porque as gigantes baleias-franca fogem das águas geladas da Antártica e da Patagônia e se deslocam em direção ao mar catarinense para dar à luz e amamentar seus filhotes.

Rota da Baleia-Franca e observação de baleias

A Rota da Baleia-Franca passa pelas cidades de Laguna, Imbituba e Garopaba. Ela é o único destino de ecoturismo do País no qual é possível avistar os mamíferos marinhos sem a necessidade de embarcações ou equipamentos para observação.

As ilustres visitas das gigantes fizeram Imbituba ficar conhecida como berçário natural das baleias e Capital Nacional da Baleia-Franca. Junto a outros oito municípios, o destino faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA), com medidas que visam a preservação da espécie há mais de 20 anos.

Atualmente, as baleias-franca estão ameaçadas de extinção em mares brasileiros. A população estimada é de 550 indivíduos, com uma taxa de crescimento de 4,8% ao ano, segundo Projeto Franca Austral (ProFranca). O turismo responsável também é um fator determinante para impedir a extinção da espécie. Sendo assim, em muitas praias, a observação só é permitida por terra, evitando que os animais sejam perturbados por embarcações.

Onde ficar na Praia do Rosa

A região conta com boas opções de hospedagem, como a Hospedaria das Brisas. A charmosa pousada tem suas suítes equipadas com lareira, ar-condicionado, chuveiro a gás e muito conforto. Localizada numa área verde, no Caminho do Rei, próximo da praia e do centrinho do Rosa, a propriedade tem 17 apartamentos, sala de massagem, restaurante, amplos espaços ao ar livre, sala de estar com lareira, piscina, jacuzzi aquecida e restaurante próprio.

