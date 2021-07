China: autoridades encontram investidores para acalmar mercado após regulações

29/07/2021 | 07:18



A China agiu para aliviar as preocupações dos investidores sobre a repressão às empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos e novas regulações nos setores de tecnologia e educação. As autoridades do país asiático disseram a empresas financeiras globais que Pequim vai considerar o impacto no mercado antes de introduzir políticas futuras, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O vice-presidente da Comissão Reguladora de Valores da China, Fang Xinghai, falou com representantes de bancos globais, incluindo Goldman Sachs e UBS, bem como algumas firmas de investimento na noite desta quarta-feira, de acordo com as fontes. O presidente do órgão que regula valores mobiliários, Yi Huiman, também esteve presente na reunião a portas fechadas em Pequim.

Após o encontro, e com uma série de artigos otimistas na mídia estatal, as ações de tecnologia chinesas listadas em Nova York e Hong Kong saltaram, ajudando a puxar os mercados mais amplos para cima e recuperando algumas de suas recentes quedas acentuadas.

Fang disse aos presentes na reunião que as recentes repressões regulatórias da China contra empresas envolvidas em aulas particulares, serviços financeiros online e outros setores visam resolver os problemas dessas indústrias e ajudá-las a crescer de maneira adequada, disseram as fontes. Ele garantiu que a China não tem intenção de se separar dos mercados globais, e especialmente dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.