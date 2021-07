Hebert Conceição bate chinês no boxe e passa para as quartas nos Jogos de Tóquio

29/07/2021 | 05:44



Hebert Conceição estreou com vitória no torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quinta-feira, ao vencer o chinês Erbieke Tuoheta, por pontos, em decisão dividida dos jurados, por 3 a 2. Dois deram pontuação a favor do brasileiro (30 a 27 e 29 a 28 duas vezes), enquanto outros dois apontaram o asiático como vencedor (29 a 28).

Hebert, medalha de bronze no Mundial de 2019 e prata no Pan-Americano de Lima no mesmo ano, volta a lutar pelas quartas de final no domingo, diante de Abilkhan Amankul, do Casaquistão. Uma nova vitória vai garantir ao boxeador nacional pelo menos a medalha de bronze, pois no boxe não há a disputa pelo terceiro lugar.

Hebert, baiano de Salvador, 23 anos, começou muito bem a luta. Não se intimidou com a troca de golpes intensa proposta pelo adversário desde o início do combate. Com um jab bem calibrado e muita velocidade nos punhos, o brasileiro foi melhor nos primeiros três minutos.

No segundo assalto, o chinês veio ainda mais agressivo e não deu espaços para Hebert, que ainda assim foi muito bem nos contra-ataques e conseguiu equilibrar a disputa.

O último round foi emocionante. Tuoheta foi para o ataque, mas não suportou o ritmo, enquanto o brasileiro, mais uma vez, mostrou um arsenal bem variedade de golpes e até usou a guarda de canhoto para complicar as ações do rival.