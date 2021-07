Dinei e Claudinho estão na berlinda, Valesca Popozuda e Thomaz Costa se desentendem; saiba tudo o que rolou no terceiro episódio de Ilha Record

29/07/2021 | 00:10



É fogo no parquinho! No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 28, os participantes da Ilha Record estavam com os nervos à flor da pele por causa da primeira votação da temporada.

Logo no início, durante uma brincadeira para passar o tempo, Valesca Popozuda e Thomaz Costa protagonizaram uma baita treta quando o ex da Larissa Manoela tirou a cantora do jogo e a diversão durou pouco.

- Eu nunca brinco, quando brinco as pessoas querem me matar e me tirar da brincadeira. Não sabe brincar não desce para o play, disparou a dona do hit Beijinho no Ombro quando Thomaz deu as costas para o grupo.

Pelo fato de ser o comandante da equipe Esmeralda, a vencedora da semana, o ator teve a responsabilidade de indicar um explorador direto para a berlinda. E, para a surpresa de todos, Thomaz escolheu Dinei, um membro do seu próprio time. Eita! A justificativa do jovem foi que o ex-jogador de futebol havia reclamado de que o joelho estava doendo e não seria um bom aliado nas próximas provas.

- Culpar a minha idade e o meu joelho está parecendo uma desculpa sua. [...] Respeito, mas você está em cima do muro. É muito sabonete para mim! [...] Isso é preconceito, rebateu Dinei.

- Eu nunca achei que o Thomas ia escolher alguém da nossa equipe. Achei que foi uma trairagem, disse Antonela.

O clima também esquentou entre Laura Keller e Nadja Pessoa. Logo depois que a DJ terminou de votar, ela voltou para os banquinhos e comentou com Mirella a sua escolha, na mesma hora a influenciadora digital - que tinha recebido o voto - comprou briga com Laura:

- Problema de cabeça quem tem é você, querida. Respeita as normas, não pode falar. Vai tomar o seu remedinho e fica quieta, provocou Nadja.

No final das contas, Claudinho foi o mais votado pela Vila e terá que duelar com Dinei no Desafio da Sobrevivência que vai rolar na próxima quinta-feira, dia 29, para descobrir quem será exilado do reality. Qual é a sua torcida?