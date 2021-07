Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo conquistou na Justiça o direito de direcionar moradores em situação de rua para os albergues municipais, mesmo contra a vontade dos indivíduos. A medida foi protocolada judicialmente na terça-feira no intuito de minimizar o risco de mortes devido às baixas temperaturas esperadas para esta semana no Grande ABC.

A liminar foi concedida na noite de ontem pela 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo e assinada pela juíza Ida Inês Del Cid, que deferiu a ação. De acordo com o texto, “a frente fria não é só fria: é frente de morte e está a exigir interferência do poder público”.

Desta forma, a partir de agora o serviço social da Prefeitura está autorizado a obrigar os moradores de rua, ao menos, a dormirem em ambientes de acolhida da cidade.

Ainda na noite de ontem uma força-tarefa formada por profissionais da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Segurança Urbana foram às ruas para recrutar pessoas em situação de vulnerabilidade. As abordagens estão dentro do plano Cobertor que Salva, que busca levar todo morador de rua aos albergues municipais, oferecendo camas, cobertores, espaço para higiene e refeições.

A ação já estava ocorrendo desde o início do inverno, porém, a cidade vinha registrando diversas recusas de acolhimento, motivo pelo qual optou por recorrer à Justiça.

No total, o município dispõe de 180 vagas de acolhimento noturno para a população em situação de rua, sendo 160 masculinas e 20 femininas, distribuídas em dois espaços físicos, na Rua Tapajós e na Rua Marechal Deodoro. Todos os acolhidos têm direito a levar seus pertences em bolsas ou mochilas. Na unidade da Rua Tapajós, há ainda um canil para os bichos de estimação.



MAIS FRIO

A frente fria chegou forte na região ontem, registrando queda de pelo menos 17°C em relação ao início da semana. O Grande ABC registrará recorde de temperaturas baixas entre hoje e amanhã, podendo alcançar mínimas de até 4º C na madrugada, com previsão de geada.