Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 00:01



O Grande ABC contabilizou ontem mais 592 casos confirmados de Covid e 34 mortes em razão da doença nas últimas 24 horas. Desde o dia 15 de março de 2020, quando a região teve o primeiro teste de coronavírus positivo, já são 236.127 pessoas infectadas e 9.618 vidas perdidas para o vírus.

O município que registrou o maior número de pessoas contaminadas ontem foi São Bernardo, com 273 novos casos confirmados, seguido de Mauá, com 148 testes positivos nas últimas 24 horas e Santo André com 112 munícipes doentes. Diadema contabilizou mais 46 infectados pelo coronavírus; São Caetano teve oito novos casos reportados; Ribeirão Pires contabilizou cinco testagens positivas; e Rio Grande da Serra, nenhum novo caso.

Mauá foi a cidade que reportou o maior número de óbitos da região, com oito mortes por Covid registradas entre terça-feira e ontem. Santo André e São Bernardo tiveram sete perdas cada, Diadema e Ribeirão Pires contabilizaram seis mortes cada, e São Caetano e Rio Grande da Serra não reportaram óbitos pela doença nas últimas 24 horas.

No total, em 503 dias de pandemia, as sete cidades chegaram à marca de 219.239 munícipes recuperados da doença.

No Estado de São Paulo já são 4.027.062 pessoas infectadas pela Covid e 138.101 óbitos em toda a pandemia. Do total de casos, 3.704.517 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 423.839 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem, São Paulo comemorou menos de 6.000 pacientes internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) depois de 151 dias com balanços acima desta marca. No total, 5.907 pacientes estão internados em leitos de emergência.

Já o País contabilizou ontem o total de 19.797.086 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que 48.013 novas testagens positivas foram reportadas somente ontem. Segundo o Ministério da Saúde, há ainda mais 713.601 casos em acompanhamento, ou seja, pessoas que têm sintomas, fizeram o teste e estão aguardando a confirmação da contaminação pela doença.

Desde o início da pandemia, o Brasil tem 553.179 óbitos acumulados, e 1.344 brasileiros perderam a luta para a doença entre terça e ontem. A média móvel de mortes é de 1.086, a menor que o País alcançou desde fevereiro, quando chegou a 1.055.

No total, 18.530.306 de brasileiros já se recuperaram do coronavírus.