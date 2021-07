Do Dgabc.com.br



29/07/2021 | 00:01



São Caetano celebrou ontem 144 anos de fundação com programação extensa, mas virtual em razão da pandemia. A única atividade presencial foi um Parabéns cantado pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania) no palco do Espaço Verde Chico Mendes, ao lado de autoridades, para público de cerca de 100 pessoas.

O destaque da programação foi show transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e organizado pela Fundação das Artes. O evento, transmitido direto do Teatro Timochenco Wehbi, teve apresentações do Quinteto Jazz da Fundação, formado por professores, alunos e convidados, e das cantoras Renata Versolato e Isadora Lázaro, esta última participante do programa The Voice Kids, da TV Globo, e também aluna da instituição.

“É muito bom estar na Fundação das Artes neste encontro da cultura para comemorar os 144 anos de São Caetano. A Fundação é um dos nossos tesouros, uma instituição sensacional como poucas no País, mantida com recursos públicos para oferecer cursos de teatro, música, dança e artes visuais”, afirmou Tite Campanella. “A cidade tem a preocupação de promover a formação completa do cidadão, em todos os aspectos, como saúde, educação, esporte e cultura”, completou.

Moradora da cidade e uma das estrelas da live, Isadora Lázaro também deixou uma mensagem de carinho. “Parabéns, São Caetano, pelos 144 anos dessa cidade acolhedora e que eu amo muito”, afirmou a cantora, que avançou para as fases decisivas da competição televisiva.

“Estou me sentindo super-honrada em participar dessa live especial pelo aniversário da cidade, ao lado do Quinteto Jazz Fundação das Artes, formado por ótimos músicos com quem já tive a oportunidade de realizar muitos eventos”, afirmou a outra cantora da noite, Renata Versolato.

RETOMADA CULTURAL

Tite aproveitou a oportunidade para anunciar que, com a reabertura gradual das atividades, a cidade passará a contar com estrutura cultural ainda melhor, já que nos últimos meses a Fundação teve reformas e, em breve, inaugurará a segunda unidade, localizada no bairro Santa Paula.

De acordo com a diretora- geral da Fundação, Ana Paula Demambro, a revitalização trará importantes mudanças no dia a dia da instituição, pois abrangeu as áreas estrutural e institucional. “As obras incluíram o isolamento acústico em 100% das salas, novos equipamentos e acessibilidade para atender os mais de 2.000 alunos”, explicou.