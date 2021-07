Do Dgabc.com.br



29/07/2021 | 00:01



Terceira cidade do Grande ABC com mais primeiras doses da vacina contra a Covid aplicadas (veja no Vacinômetro no alto da página), Ribeirão Pires superou ontem a marca das 100 mil frações administradas. De acordo com a Prefeitura, 71.847 moradores já iniciaram o esquema vacinal e 28.502 estão completamente protegidos contra o coronavírus, total de 100.349.

Com isso, Ribeirão Pires já conseguiu imunizar com a primeira dose 57,8% da população geral e 77,6% dos adultos, enquanto que 22,9% dos moradores em geral e 30,8% de quem tem 18 anos ou mais já receberam as duas doses ou a vacina da Janssen, que tem aplicação única.

Os números referentes à população (124.159 no geral e 92.524 adultos) são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e utilizados como modelo pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A Prefeitura usa como base de dados a Fundação Seade, do governo do Estado, que registra 90 mil pessoas com 18 anos ou mais e, por isso, divulga que já protegeu 82% dos adultos. A expectativa da administração é a de que até 15 de agosto 100% dos adultos da cidade recebam pelo menos a primeira dose dos imunizantes.

Adeliane da Silva Rodrigues Rocha, 26 anos, foi a munícipe que recebeu a dose 100 mil. “É felicidade imensa, um dia muito especial e esperado por todos. A Covid levou muitas vidas e nós temos a oportunidade de tomar a vacina, e ainda mais com a marca de 100 mil doses. É incrível”, comentou a moradora.

O secretário municipal de Saúde, Audrei Rocha, enalteceu o trabalho desempenhado pelos profissionais da saúde da cidade. “É um dia de muita alegria e a marca de 100 mil reforça o quão comprometida e eficiente está nossa equipe. Nossos profissionais, que são multifuncionais, são motivo de orgulho para a cidade. Cada vacina aplicada significa uma vida a mais que está sendo salva”, comentou Rocha.

Ribeirão Pires vai se tornar hoje a primeira cidade do Grande ABC a imunizar moradores com 25 anos, e amanhã será a vez de quem tem 24. Para assegurar a proteção contra a Covid na cidade não é necessário realizar agendamento prévio, basta comparecer ao Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h, de carro ou a pé.