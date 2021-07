Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 00:01



Toda a população adulta do Estado estará vacinada contra a Covid, ao menos com a primeira dose, até 16 de agosto, conforme anunciou ontem o governador João Doria (PSDB) – a previsão anterior era dia 20. No Grande ABC, as prefeituras pretendem seguir o calendário estadual, podendo antecipar as datas de acordo com o recebimento de doses.

O tucano anunciou as novas datas da campanha de imunização durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. Segundo Doria, na sequência, jovens entre 12 e 17 anos já começam a receber as vacinas, no dia 18 de agosto. “São Paulo antecipa a vacinação de adultos, de todos com mais de 18 anos, para o dia 16 de agosto. E adolescentes começarão a ser vacinados no dia 18 de agosto. É o senso de urgência, de emergência, de respeito pela vida dos brasileiros que vivem no Estado de São Paulo”, confirmou Doria.

Conforme o governador, a reprogramação é fruto da chegada de mais 1,3 milhão de vacinas do Instituto Butantan (Coronavac), compradas pelo governo para agilizar o PEI (Plano Estadual de Imunização).

Na região, cinco das sete cidades receberam ontem 63.012 novas doses de imunizantes contra a Covid – Mauá e Rio Grande da Serra não informaram o carregamento até o fechamento desta edição.

Conforme as prefeituras, o avanço da campanha em cada uma das sete cidades está condicionado ao recebimento de novas doses que contemplem os públicos-alvo estimados na data. Embora os municípios do Grande ABC sigam o calendário do Estado, as secretarias de Saúde preveem que toda a população adulta possa estar vacinada até mesmo antes da data estipulada pelo governo estadual, já que os municípios estão adiantados na campanha.

Em Santo André foram entregues ontem 17.410 imunizantes. O município está com agendamento da primeira dose disponível para pessoas com 28 e 29 anos, além do reforço para munícipes de 40 anos ou mais. Já São Bernardo recebeu 29.974 imunizantes, que serão disponibilizados, por enquanto, para o público de 28 anos, além de segundas doses.

Em São Caetano mais 3.000 vacinas vão contemplar munícipes de 30 anos. Segundo a Prefeitura, conforme a chegada de doses, nos próximos dias será aberto o agendamento para pessoas entre 28 e 29 anos, além de segunda dose de munícipes com síndrome de Down e transplantados, além de segunda dose de pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos.

Diadema está vacinando o público com 27 anos ou mais, e teve carregamento de 9.760 novos imunizantes. Já Ribeirão Pires, que foi contemplada com mais 2.868 doses, vacinará hoje pessoas com 25 anos, e amanhã já imunizará quem tem 24 anos ou mais.

Embora não tenham informado a quantidade de doses recebidas, Mauá e Rio Grande da Serra já estão imunizando adultos a partir dos 26 anos. Nos quatro municípios não é necessário agendamento para vacinação.