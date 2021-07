Metalúrgicos encampam campanha do agasalho

da Região



Com a queda na temperatura, o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) decidiu focar as ações de solidariedade, que tem realizado desde o início da pandemia, na ajuda à população mais vulnerável. Nesta semana, a entidade lançou a campanha Aqueça Companheir@s, voltada para arrecadar cobertores e agasalhos em bom estado.

As doações podem ser entregues na sede do sindicato (localizada na Rua João Basso, 231, no Centro de São Bernardo), nas regionais de Diadema (Avenida Encarnação, 290, Piraporinha) e Ribeirão Pires (Rua Felipe Sabbag, 149, Centro) ou nos comitês sindicais nas fábricas.

Também nesta semana, a entidade entregou uma Kombi seminova ao padre Júlio Lancellotti, fruto de uma vaquinha virtual, para atendimento da população de rua. Ele é reconhecido por sua dedicação às ações sociais na cidade de São Paulo. O veículo que era utilizado pela equipe da Casa de Oração, sob coordenação do padre, não estava em boas condições.

Sabendo disso, o sindicato lançou a vaquinha e conseguiu arrecadar R$ 30.653,86. As doações foram feitas por trabalhadores da categoria, sindicatos, políticos que se sensibilizaram com a causa, anônimos e instituições como o Grupo Prerrogativas.

Com o reforço será possível fazer a distribuição de marmitas, cobertores e a retirada de doações. Segundo o religioso, o veículo antigo irá para conserto e o novo entra em ação imediatamente. “De um lado, ficamos felizes com a entrega do equipamento novo, para que ele possa realizar o trabalho dele, mas de outro lado vem a tristeza, porque isso não era para estar acontecendo no nosso País, muita gente morando na rua, passando fome, desempregada”, afirmou o secretário-geral do sindicato, Moisés Selerges.

Também nesta semana estão sendo entregues a entidades assistenciais da região as doações arrecadadas com o drive-thru realizado no sábado, no estacionamento da planta Anchieta da Volkswagen. A ação, promovida pelo sindicato em parceria com o Fusca Club ABC, arrecadou 4,5 toneladas de alimentos.