AFS Capital abre primeiro escritório no Grande ABC

Yara Ferraz



29/07/2021 | 07:31



A AFS Capital, assessoria do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, vai inaugurar o primeiro escritório no Grande ABC dentro de dez dias, no Espaço Cerâmica, em São Caetano. Com a premissa de oferecer soluções completas para serviços financeiros, a empresa projeta captar R$ 1 bilhão no período de um ano e até R$ 2,5 bilhões em 24 meses.

De acordo com o sócio-fundador João Paulo Luque, o objetivo é ser a maior operação do BTG Pactual no Grande ABC e no Litoral. “Nós realizamos o sonho de ir para o Grande ABC. Entendemos que é uma região importante e um grande polo industrial, mesmo com a desaceleração da indústria nos últimos anos. Além disso, falta mão de obra qualificada no investimento financeiro”, afirmou ele, que é nascido em São Bernardo e iniciou a carreira como bancário em São Caetano, antes de migrar para o ramo da assessoria de investimentos, com passagens como sócio pela High Capital e a Monte Bravo, ligadas à XP Investimentos.

A previsão é a de que o escritório da região, que possui 108 m², alcance o número de 15 profissionais no período de um ano – a operação já começa com oito colaboradores. “Nós sonhamos grande e queremos chegar também em Santo André, São Bernardo e Santos”, disse Luque. Além de São Caetano, são mais sete escritórios da AFS, entre os quais, unidades localizadas em Alphaville, São Paulo e Rio de Janeiro.

A AFS nasceu há pouco mais de um mês, tendo como meta se tornar referência no mercado e com planos de alcançar a captação de R$ 1 bilhão de investimentos no período de um ano, R$ 2,5 bilhões em dois anos e chegar ao IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial traduzido), ou seja, a entrada na bolsa de valores, em no máximo cinco anos.

Aliada ao BTG Pactual, banco especializado em capital de investimento, a AFS tem como objetivo oferecer a empresas e pessoas físicas soluções e direcionamentos financeiros por meio de uma equipe especializada.

“Temos um meio técnico muito forte e um time robusto. O atendimento terá uma média de 50 a 100 clientes por carteira de assessor, diferentemente dos demais bancos. O BTG é um banco de investimentos, com uma gama dez vezes maior. Há oportunidades de investimento em operações em Miami, nos Estados Unidos, e na Europa. Isso sem falar na competitividade de linhas de crédito e mercado de capitais, sem o custo operacional dos grandes bancos e muito mais competitivo”, comentou.

O sócio-fundador Cleber Leone é o responsável pela filial do Grande ABC. Ele atua no mercado financeiro há 27 anos e também disse que há muita diferença no segmento de investimentos nos grandes bancos. “Nestes casos, o funcionário trabalha dentro de uma caixinha, oferecendo uma cartilha de investimentos. Nós já sentíamos que os clientes investidores estavam migrando para corretoras. Nos grandes bancos, o gerente trabalha com mais de 700 clientes. O nosso diferencial é o atendimento personalizado e também a gama de investimentos”, disse Leone.

Para o fim deste ano, a assessoria pretende oferecer soluções também para o pequeno e médio empresários e até mesmo empréstimos. A ideia é também fomentar as empresas da região.