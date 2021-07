Avenida Giovanni Battista Pirelli é interditada parcialmente no sentido Centro

Da redação



28/07/2021 | 19:59



A pista da Avenida Giovanni Battista Pirelli, no sentido Centro de Santo André, começou a receber obras de canalização do córrego Cassauera e , por este motivo, trecho da via na rotatória próxima ao mercado Assaí Atacadista, ficará bloqueada parcialmente até o fim de agosto.

Dessa forma, os veículos não poderão trafegar pelas duas faixas de rolamento que ficam do lado esquerdo da rotatória. Logo após, serão as duas outras faixas que permanecerão sem uso.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), responsável pelas obras, criará, depois, uma nova faixa de rolamento para quem precisar acessar a rotatória para seguir sentido da cidade de Mauá, o que vai otimizar o trânsito no local.

No outro sentido da Giovanni Battista Pirelli, que segue em direção à Mauá, os motoristas podem trafegar normalmente. O Semana já implantou mais uma faixa de rolamento no local e ampliou o número de faixas de rolamento na rotatória para seis.

No outro lado a pista da Giovanni Battista Pirelli (em direção a Mauá) os motoristas podem trafegar normalmente. O Semasa já implantou no local mais uma faixa de rolamento na região da rotatória, ampliando para seis acessos.

Rota de fuga

Para minimizar os impactos causados pelas intervenções, o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) orienta que os motoristas evitem trafegar na região. Como alternativa os motoristas provenientes de Mauá e que tenham como destino o Centro de Santo André, podem acessar a Rua Alexandre de Gusmão, viaduto Salvador Avamileno e acessar a avenida dos Estados, sentido Centro.



As melhorias realizadas na região pelo Semasa compõem as intervenções do Complexo Viário Cassaquera. Além da canalização do córrego, numa extensão de 1,7 quilômetro, o pacote de obras envolve a construção de um novo sistema viário na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, dentre outras melhorias.