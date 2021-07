Como emitir o comprovante de vacinação do SUS em português, inglês e espanhol

Redação

Ainda não existe um comprovante de vacinação contra covid-19 aceito mundialmente, mas a abertura gradativa das fronteiras para quem chega do Brasil a alguns destinos, como Suíça, França e Canadá, está levantando a questão da importância de viajar com um certificado. No Brasil, existe a opção de gerar o documento a partir do aplicativo ConectSUS. A versão final pode ser emitida em português, inglês e espanhol.

Antes de viajar para qualquer lugar, no entanto, é recomendável checar se esse comprovante de vacinação contra covid-19 do SUS será aceito ou você precisará correr atrás de algum documento específico. Você pode fazer isso com agentes de viagem ou nos sites oficiais das embaixadas e consulados dos países para onde pretende ir, pois cada destino vem adotando uma política diferente.

Como emitir o comprovante de vacinação via ConectSUS

Para emitir o comprovante de vacinação, você precisará se cadastrar no site da ConecteSUS ou baixar o aplicativo do sistema, disponível Apple Store (iOS) e na Play Store (Android).

Além do certificado da vacina contra covid-19, a plataforma reúne outras informações, como histórico de saúde, atendimentos realizados no SUS, medicamentos distribuídos e provas de outros tipos de vacinação.

Confira o passo a passo para emitir o comprovante de vacinação contra covid19:

1 Ao acessar o site ou aplicativo, clique em “Entrar”. É necessário cadastrar uma conta gov.br para acessar seus dados a partir do CPF e de uma senha. Depois disso, dá para acessar dados referentes a vacinas, medicamentos, exames e tudo mais que o sistema oferece.

2 Ao clicar no campo “Vacina”, já dá para observar a sua carteira de vacinação de forma digital. Siga adiante para gerar o comprovante de vacinação.

3 Na parte inferior da tela, clique em “Certificado de Vacinação”.

4 No menu, escolha se você deseja gerar o documento em português, inglês ou espanhol.

5 Proto, seu comprovante de vacinação pode ser impresso ou exibido, na língua escolhida, para as autoridades que o solicitarem. Há um QR Code para facilitar o processo.

Vale dizer que, no caso do certificado de vacina contra covid-19, o ConecteSus traz informações completas, como qual imunizante foi aplicado, o lote de fabricação e as datas em que as doses foram ministradas.

Quando acessar os dados

Após tomar uma dose, o Conecte SUS pode demorar até sete dias para adicionar o sistema todas as informações. Portanto, aguarde esse tempo para consultar o sistema e gerar o seu comprovante de vacinação digital.