Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga inicia novo tratamento contra o câncer

28/07/2021 | 16:10



Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga iniciou um novo tratamento contra um câncer no peritônio (tecido que reveste toda a parte interna do abdome e seus órgãos). Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, o músico contou que está recebendo os cuidados necessários no Hospital Albert Einstein, em São Paulo:

- Estou bem, ou melhor, estou indo. Continuo fazendo as sessões de quimioterapia, só que mudamos o tratamento para um outro quimioterápico. São oito sessões. O tumor está estável, não houve uma regressão nem uma progressão. Mas, como clinicamente vira e mexe eu preciso voltar ao hospital por conta de algumas infecções e para tomar antibióticos, os médicos decidiram trocar o medicamento, explicou.

Vale lembrar que Dudu já venceu duas batalhas contra o câncer no pâncreas e descobriu o tumor no peritônio em setembro de 2020.