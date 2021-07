Atores pedem orações para Bob Odenkirk após desmaio no set de Better Call Saul

28/07/2021 | 16:10



Como você viu, na noite da última terça-feira, dia 27, o ator Bob Odenkirk sofreu um desmaio no set de Better Call Saul e precisou ser hospitalizado. O astro, de 58 anos de idade, estava filmando a sexta temporada da série derivada de Breaking Bad, que tem estreia prevista para 2022, quando ocorreu o incidente. O estado de saúde de Bob ainda não foi divulgado.

No Instagram, Bryan Cranston, que interpreta Walter White em Breaking Bad, pediu orações para o amigo.

Hoje acordei com notícias que me deixaram ansioso a manhã toda. Meu amigo Bob Odenkirk desmaiou ontem à noite no set de Better Call Saul. Ele está internado em Albuquerque e recebendo os cuidados médicos de que precisa, mas seu estado ainda não é conhecido pelo público. Por favor, reserve um momento em seu dia hoje para pensar sobre ele e enviar pensamentos positivos e orações para ele, escreveu na legenda.

No Twitter, David Cross e Michael McKean também publicaram mensagens de apoio.

Enviando amor para o nosso Bob Odenkirk. Você consegue, irmão, escreveu McKean.

Vou compartilhar o que sei quando puder, mas Bob é uma das pessoas mais fortes que conheço física e espiritualmente. Ele vai superar isso, publicou Cross.