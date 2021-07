Daniel Paulista ganha opções do departamento médico para buscar reação no Guarani

28/07/2021 | 15:46



O técnico Daniel Paulista ganhou os reforços dos zagueiros Ronaldo Alves e Bruno Bianconi para buscar a recuperação do Guarani, que não vence há duas rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo que no último jogo apanhou de 4 a 1 do Vasco. A dupla estava entregue ao departamento médico.

Fora há duas semanas, Ronaldo Alves sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, mas já treinou nesta quarta-feira e, se mostrar boa forma física, pode beliscar uma vaga de titular. Já Bruno Biaconi foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita (bíceps femoral).

A dupla briga por posições com Thales e Tití. Se eles foram liberados, Carlão (panturrilha esquerda), Diogo Mateus (bíceps femoral esquerdo), Ian Carlo (isquiotibiais da coxa direita), Júlio César (bíceps femoral esquerdo), Rafael Costa (joelho direito) e Tony (lesão no quadril direito) seguem no departamento médico.

Além do sistema defensivo, Daniel Paulista também terá que achar um substituto para Matheus Davó no ataque. Ele foi emprestado pelo Corinthians, dono da maior parte dos direitos econômicos, ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Matheus Souza, apesar de ainda não ter feito gol, se colocou à disposição.

"Eu atuei o sub-20 todo nessa função de 9 centralizado, saindo bastante. Me adaptei bem também, só que pelas beiradas foi onde eu comecei. Então é um lugar onde eu me sinto à vontade. Mas se o professor precisar centralizar, eu também vou estar à disposição, porque é uma função que eu não vejo tanta dificuldade para fazer, então onde ele precisar, eu vou estar à disposição 100% para exercer", disse.

Com os tropeços recentes, o Guarani deixou o G4 - a zona de acesso - e parou na quinta colocação com os mesmos 23 pontos do Goiás, que está em quarto lugar por causa do saldo de gols (7 a 5). O time se prepara para encarar o Vila Nova neste sábado, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada.