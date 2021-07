Lira confirma isenção de lucros e dividendos distribuídos por empresas do Simples

28/07/2021 | 15:27



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou nesta quarta-feira, 28, que o relator da reforma do imposto de renda, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), acatou as sugestões feitas por ele de manter a isenção da taxação de dividendos às empresas. "Dessa forma, todas as empresas do simples nacional continuarão a não pagar tributos em cima de lucro e dividendos", anunciou o parlamentar no Twitter.

De acordo com Lira, as empresas do Simples Nacional "são um dos pilares da nossa economia e da geração de empregos". O presidente da Câmara disse que recebeu "inúmeras demandas da sociedade" para manter a regra. "O relator me informou que refez os cálculos junto a equipe econômica e que serão acatadas as sugestões", declarou o presidente da Câmara.

Nesta quarta-feira, Sabino confirmou que as empresas optantes do Simples Nacional permanecerão isentas de taxação de lucros e dividendos. "Lucros e dividendos distribuídos por empresas do Simples permanecerão isentos. Temos grande possibilidade de aumentar limite de isenção de taxação de dividendos de micro e pequenas empresas", afirmou o relator.

Nesta manhã, Lira anunciou que quer avançar com a reforma do imposto de renda já na próxima semana com a volta dos trabalhos da Casa, após o recesso parlamentar.