Após suposta traição, pivô de separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi é atacada - e modelo se pronuncia sobre polêmica: - Deus me livrou

28/07/2021 | 15:10



E a polêmica em torno da separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi acaba de ganhar mais um capítulo! Como você viu, o empresário apareceu em clima de intimidade com uma ruiva, o que levantou suspeitas de uma traição. E é claro que a internet iria descobrir a identidade da suposta pivô desse divórcio, não é? Segundo informações do colunista Leo Dias, o nome da moça é Maryllia Gabriela - e ela começou a sofrer fortes ataques nas redes sociais depois que o vídeo com Marcelo veio à tona.

Só espera, o mundo dá voltas. Hoje você está por cima com o marido de outra, amanhã pode ser você a traída., comentou uma usuária do Instagram.

Nunca chegará aos pés da Nicole., disparou outra.

Não acredito que a Rainha Nicole foi traída com isso! Jesus amado, esses caras, pelo jeito, acham a p** no lixo;, escreveu uma terceira.

Por causa das críticas, Maryllia privou o seu perfil no Insta, assim como os comentários de algumas fotos. Será que ela irá se pronunciar sobre o caso eventualmente?

Traição não tem perdão, já diria Marília Mendonça

E parece que Nicole Bahls não pensa em dar uma segunda chance a Marcelo Bimbi. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a modelo contou que está focada no trabalho e pensando no futuro, além de acreditar que a separação tenha sido um livramento em sua vida.

- Não quero comentar nada, não. Deus me livrou, não era para mim. Deus me mostrou e vida que segue, que ele seja feliz. Não podemos obrigar ninguém nos amar. Melhor refúgio é o trabalho. Bola para frente., afirmou.

Nicole e Marcelo ficaram casados por três anos e foram os vencedores do reality Power Couple Brasil, da Record TV, em 2019.