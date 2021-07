Nokia lança telefone que resiste a “bicudas” de Roberto Carlos

Da Redação

A HMD Global, a casa dos telefones e acessórios Nokia, anunciou o lançamento de três telefones e um novo portfólio de áudio. Entre os destaques estão o Nokia XR20, projetado para resistir até a boladas do ex-jogador Roberto Carlos, o Nokia C30, com bateria de longuíssima duração, e o Nokia 6310, que remete aos clássicos da década de 90 da companhia.

“Estamos explorando os pontos de preocupação em relação à durabilidade e longevidade. Fizemos um relatório de tendências globais e descobrimos que 73% dos consumidores desejam manter seus telefones por mais tempo e fariam isso se seus dispositivos fossem atualizados ao longo dos anos”, aponta Florian Seiche, CEO da HMD Global. “Estamos ajudando as pessoas a evitarem a troca de aparelhos e incentivando um consumo mais sustentável com as nossas promessas de durabilidade.”

O modelos ainda não estão disponíveis no site oficial de Nokia. Alguns deles, de acordo com a marca, só chegam nos próximos meses.

Nokia XR20: feito para durar

Nokia XR20 foi construído para condições adversas da vida cotidiana – aguentando altas temperaturas, quedas de alturas de até 1m80, uma hora debaixo d’água. Além das promessas existentes de longevidade da série X, o modelo vem com quatro anos de atualizações mensais de segurança e três anos de updates do sistema operacional.

O Nokia XR20 possui câmera dupla de 48 MP e 13 MP com lentes Zeiss, áudio espacial OZO e soluções de imagem inovadoras. O novo modo Speed Warp permite ao usuário capturar imagens em movimento e organizar em montagem compacta. Ultrapassando os limites da faixa intermediária, ele também vem com conexão 5G e carregamento sem fio de 15W.

Um dos destaques do aparelho é o Corning Gorilla Glass Victus, um dos vidros mais resistentes do mercado. Para testar a durabilidade do aparelho, o ex-jogador brasileiro Roberto Carlos e a freestyler Lisa Zimouche aplicaram uma série de testes difíceis na campanha de lançamento do novo Nokia XR20. Juntos, eles mergulharam o aparelho em água gelada, chutaram e derrubaram o aparelho no chão de uma quadra de futebol de concreto.

Roberto Carlos até recriou o famoso chute da partida Brasil x França de 1997 para testar a durabilidade do dispositivo. Para isso, três celulares foram posicionados na trave para que ele simulasse a cobrança de falta.

“Pediram para refazer o chute de 97 muitas vezes nos últimos vinte anos, mas nunca dessa forma – então tive que aceitar o desafio. Certamente um telefone celular não sobreviveria à fúria de uma bola de futebol”, diz o ex-lateral esquedo. “Não achei que o Nokia XR20 pudesse aguentar a força do meu chute. Posso não ser mais profissional, mas sei que ainda sou forte – então foi um resultado impressionante.”

Você pode ver o vídeo promocional abaixo.

Nokia C30: a maior tela e bateria de um smartphone Nokia

O Nokia C30 tem uma tela HD+ de 6,82″ – a maior entre os smartphones da marca lançados até agora. A bateria do novo telefone da série C foi dimensionada para ter 6.000 mAh – entregando energia suficiente para durar até três dias com uma única carga.

Nokia 6310: desperte o amor pelos anos noventa

O mais novo membro da família Originals celebra um aparelho icônico em uma nova versão. O Nokia 6310 é um clássico reimaginado. Com ergonomia otimizada e uma bateria que dura semanas, ele também tem o Snake, o famoso jogo da cobrinha.

Com a acessibilidade avançada, os botões maiores e a tela ampla tornam o tempo de tela mais fácil e agradável. Os novos menus ampliados e as opções de fontes maiores melhoram a leitura e as mensagens de texto podem ser ouvidas para facilitar o uso.

Novos acessórios de áudio da Nokia

Apresentando um portfólio de áudio Nokia renovado, os lançamentos estão separados em quatro novas linhas:

Go – produtos que oferecem a mais alta qualidade com os preços acessíveis;

Micro – atendendo à demanda por um formato compacto;

Comfort – para consumidores que buscam conforto ideal em wearables;

Clarity – fones de ouvido de alta qualidade integrando a tecnologia mais recente.

Ao lado do Nokia XR20, o novo Nokia Clarity Earbuds Pro oferece som de alto desempenho com resistência e bateria com alta durabilidade. A combinação de cancelamento de ruído ambiente de microfone duplo (ENC), Qualcomm cVc e cancelamento de ruído ativo (ANC) captura e elimina o ruído de fundo para conversar e ouvir música.

Parcerias para as melhores experiências

A empresa também anunciou duas novas parcerias. O Spotify dará aos proprietários de smartphones Nokia acesso a 70 milhões de faixas e 2,6 milhões de podcasts. Oferecendo segurança adicional contra malware, o ExpressVPN estará disponível em todos os novos smartphones Nokia com um teste gratuito de 30 dias.