Após boatos de que perderia o papel em Pantanal por negar vacina, Juliano Cazarré se manifesta na web

28/07/2021 | 14:10



O ator Juliano Cazarré repercutiu na internet nesta quarta-feira, dia 28, após boatos de que se recusaria a tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator pode até perder o seu papel no remake da novela Pantanal, da Rede Globo, por causa disso. Ainda de acordo com o colunista, Juliano teria dito a seguinte frase enquanto estava em uma academia no Rio de Janeiro:

- Não vou tomar a vacina. Não quero ser chipado.

Procurada, a assessoria de imprensa da TV Globo afirmou apenas:

Ainda não estamos divulgando informações sobre Pantanal.

No entanto, Juliano Cazarré se manifestou sobre o assunto na web. Primeiro, ele postou a seguinte mensagem nos Stories:

A quantidade de gente que não abre um livro que preste, mas acredita em coluna de fofoca é impressionante. Pobre Brasil.

Em seguida, o ator publicou um longo texto nas redes sociais em que começa dizendo estar se explicando por causa de um pedido de seu pai:

Decidi dar esta explicação porque meu pai pediu. Pedido de pai, a gente atende. Não direi mais uma palavra sobre a fofoca do fulano.

Sem citar nomes, o ator afirmou:

Eu não iria comentar nada sobre a situação, pois ela nasceu de uma fofoca de um cara que vive de escândalos, que destrói reputações, separa famílias. Por princípio, eu não perco tempo com ele. Por ele, eu apenas rezo. Rezem uma Ave Maria por ele.

Logo depois, Juliano continuou:

Há alguns dias, fiz uma consulta à produção de Pantanal sobre a situação da vacina, pois eu adquiri a imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina, nesses casos, pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei bem claro que, se for uma condição da casa para que eu participe de Pantanal, eu tomaria. Ao longo do final de semana, conversei com um médico em quem confio, que me explicou mais sobre a vacina, tirou dúvidas sobre o processo como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos de todos os outros vacinados. No posto, me informaram para eu passar lá nessa quinta-feira. É o que farei.

E tem mais, novamente sem citar nomes, o ator comentou:

Aos meus seguidores queridos, eu peço que rezem uma Ave Maria por todos aqueles que vieram desejar a minha morte, de meus filhos. Rezem também uma Ave Maria pelo colega que sugeriu pegar o meu lugar por estar vacinado. Ele é um grande ator e não merece estar nessa situação. Ao rebanho de muares que veio aqui me xingar por causa da vacina, podem voltar a me xingar apenas pelos motivos de antes: minha opção religiosa e por eu não acreditar na mesma ideologia que vocês. Estou em oração por vocês também. Obrigado.

Polêmica

No final do texto, Juliano Cazarré se referiu ao ator Armando Babaioff, que, após a polêmica, usou o Twitter para escrever:

Só para dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #vacinasim

Internautas repercutiram o comentário do ator, como você pode conferir a seguir:

Muito melhor que Juliano Cazarré e ainda por cima vacinado. Delícia, escreveu uma pessoa.

A surra no Juliano Cazarré, disse outro internauta.