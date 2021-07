EUA: é preciso garantir que americanos se vacinem contra a covid, diz porta-voz

28/07/2021 | 13:50



A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reforçou a necessidade de que americanos que ainda não se vacinaram contra a covid-19 o façam. Nesta terça-feira, 28, o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos emitiu uma orientação para que as pessoas voltem a usar máscaras em ambientes fechados. "Se você está em uma área onde a delta está avançando, você deve usar as máscaras em ambientes fechados. (...) O CDC fez o que precisava ser feito", disse Jean-Pierre, em comentários a repórteres a bordo do Air Force One. A porta-voz reforçou que a medida não é obrigatória, mas ainda assim uma orientação importante.

Questionada sobre como o CDC iria garantir que pessoas que não quiseram se vacinar agora respeitem o uso de máscaras, Karine Jean-Pierre disse que o órgão é bastante respeitado no país e irá se mover para garantir que orientações adequadas sejam transmitidas à comunidade. "Infelizmente, como nem todos os americanos se vacinaram, eles autoridades do CDC precisaram adotar essa medida, especialmente pela proteção de populações que ainda não puderam se vacinar, como crianças".