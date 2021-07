Príncipe Harry nega que estaria esperando a morte da Rainha Elizabeth II para lançar livro

28/07/2021 | 13:11



Logo depois de anunciar sua autobiografia, o jornal britânico Daily Mail havia noticiado que príncipe Harry havia assinado um contrato milionário para a publicação de quatro livros e que estaria esperando a morte da avó, a Rainha Elizabeth II, para lançar o segundo deles.

No entanto, os advogados do filho da princesa Diana entraram em contato com o veículo para desmentir os boatos, afirmando que eram relatos falsos e difamatórios, além de reforçarem que Harry está trabalhando em apenas uma autobiografia.

O duque não está esperando pela morte da avó para escrever um segundo livro. Há apenas um livro de memórias planejado pelo duque e que será publicado no próximo ano. Os editores não voaram para os Estados Unidos; o acordo de publicação não foi negociado pessoalmente pelo duque, e os números são imprecisos; ele não trouxe pessoalmente um pacote para a mesa, retificou o Daily Mail.

A obra do marido de Meghan Markle deve chegar às livrarias no final de 2022 e será publicada pela editora Penguim Random House, sendo que todo dinheiro recebido pelas vendas será doado para a caridade.

Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Usei muitos chapéus ao longo dos anos, tanto literal quanto figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história ? os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas ? eu possa ajudar a mostrar que, não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos, disse Harry em comunicado.