Opas: pandemia da covid-19 'continua a ter papel devastador' nas Américas

28/07/2021 | 12:34



A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, afirmou nesta quarta-feira que foram registrados na última semana nas Américas 1,26 milhão de casos de covid-19 e quase 29 mil mortes pela doença. Durante entrevista coletiva virtual, ela alertou para o fato de que muitos locais têm relaxado restrições à circulação, mesmo com o vírus ainda circulando. "A covid-19 continua a ter um papel devastador" nas Américas, ressaltou, citando Argentina, Colômbia, Cuba, Equador e Paraguai entre os países com as maiores taxas de mortalidade pelo mundo na última semana.

Carissa Etienne mencionou a piora do quadro nos Estados Unidos onde, segundo ela, os casos da covid-19 mais que dobraram na última semana. Segundo a diretora, esse salto nos registros se concentra em pessoas que não tomaram a vacina nos EUA.

A autoridade da Opas ainda destacou o quanto a pandemia tem atrapalhado o fornecimento de serviços de saúde em geral, atrapalhados pelo contexto atual. Segundo ela, é importante que os países trabalhem para continuar a oferecer esses serviços.