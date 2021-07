Pesando 47kg, Luisa Mell preocupa fãs por conta da aparência fragilizada

28/07/2021 | 12:10



Após revelar que teria passado por uma lipoaspiração sem o seu consentimento - a mando do ex-marido, Gilberto Zaborowsky, Luisa Mell preocupou os fãs na última terça-feira, dia 27, por conta de sua aparência fragilizada.

Pesando apenas 47kg, a ativista apareceu no Stories para fazer um desabafo sobre como está lidando com a vida pessoal e profissional depois de perceber que tinha sido submetida a uma lipo nas axilas.

- Eu me abandonei. Parei de me olhar no espelho praticamente, de me cuidar. Toda vez que me olho eu ainda choro, quando vejo meu corpo. Mas resolvi lutar e voltar a ter um ritual de beleza. Estou pesando 47 quilos, parei de fazer ginástica, parei de passar cremes no rosto, parei com ritual de beleza, mas estou retomando hoje depois de tanto apoio de vocês? Estamos juntas para nós nunca nos calarmos. Estou tentando voltar a me amar. Está sendo maravilhoso contar com apoio de vocês, juro, não tenho como agradecer as milhares de mensagens que eu recebi do Brasil inteiro. Foram momentos muito, muito horríveis que eu não tinha mais vontade de fazer nada e eu li mensagens que realmente me fizeram levantar e estão fazendo me reerguer. Amo vocês, disse.

Desejamos muitas forças para Luisa neste processo.