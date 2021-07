Após assumir relacionamento com Eduardo Costa, Mariana Polastreli diz estar abalada com linchamento virtual

28/07/2021 | 12:10



O amor é cheio de altos e baixos! Logo depois de assumir o romance com Eduardo Costa na última terça-feira, dia 27, Mariana Polastreli revelou ao colunista Leo Dias que está muito abalada com o linchamento virtual. A influenciadora digital teria se envolvido com o cantor em meio a polêmicas de traição, já que era casada há 15 anos com Eduardo Polastreli quando tudo veio à tona.

Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm? Não é justo o que o Eduardo [ex-marido] está fazendo comigo. Eu nunca faria isso com ele, pelos nossos filhos. Todos estão sendo expostos desnecessariamente, lamentou.

Vale lembrar que a loira também foi acusada pelo ex-marido de abandonar os três filhos para ser amante do sertanejo. Eita!