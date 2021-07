Ator de Verdades Secretas 2 é acusado de agredir ex-namorada

28/07/2021 | 11:11



Parece que as gravações de Verdades Secretas 2 estão um pouco turbulentas! João Gana, a nova aposta da TV Globo para a série, foi acusado na Delegacia de Atendimento a Mulher do Rio de Janeiro de agredir a ex-namorada.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, que teve acesso ao boletim de ocorrência, a vítima - que preferiu não ser identificada por estar traumatizada - se relacionou com João por cerca de dez meses, e no dia 20 de julho alegou ter sofrido agressões físicas.

O requerido a teria agredido ao tapar sua boca e a segurar pelos braços, ambos com muita força, e dado tapas em seu rosto. Em seguida, o autor dos fatos a teria jogado na cama e tentado retirar suas roupas e manter relações sexuais com ela. O requerido teria ainda puxado os seus cabelos e torcido os seus braços para trás por três vezes além de apertar seu pescoço, com as duas mãos, e morder a sua boca. Durante as agressões o requerido teria proferido diversas palavras de cunho vexatório a fim de ofender a sua honra, diz o documento assinado pela juíza Adriana Ramos de Melo.

Logo depois de ter acesso a um vídeo em que o artista aparece dando tapas na moça, o colunista entrou em contato com Gana, que disse:

Essa é a versão dela e tenho como provar que eu não agredi e fui mantido em cárcere privado, registrei queixa crime contra ela. Tenho áudios, ligações para o pai dela pedindo para acalmar a situação, ligações para minha mãe e amigos na data e hora do ocorrido. Vídeos no momento do acontecido provando que eu estava apenas querendo sair de casa e me defendendo das agressões dela. Tenho todas as provas necessárias que mostram que ela é desequilibrada e só quer vingança por eu ter terminado esse relacionamento, contou.