Sammy explica encontro com Pyong Lee após separação: A gente vai ter que conviver

28/07/2021 | 10:11



Sammy Lee usou as redes sociais na noite da última terça-feira, dia 27, para explicar seu encontro com Pyong Lee, agora seu ex-marido.

Ela esclareceu que os dois não reataram o casamento e que apenas se encontraram por causa do filho, Jake, que precisava de uma televisão:

- Eu fui sim no shopping com o Pyong porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de Galinha Pintadinha e a gente não tem televisão. Eu poderia comprar, claro, mas ele falou: vou comprar uma TV para o meu filho, quero dar de presente. Eu falei: então vou lá ajudar a escolher. Fui junto e peguei uma bem boa, gigante. Inclusive quando começaram a tirar fotos da gente eu vi e até posei para as fotos, mas só postaram as outras, que estávamos de costas.

Bem-humorada, Sammy fez graça com a situação, mas não sem antes demonstrar que está sofrendo com o término do casamento em meio à uma suposta traição do hipnólogo durante participação no reality show Ilha Record:

- Assim: você tem condição de comprar uma televisão? Sim, mas como diria Luísa Sonza: eu sou rica e não burra. Brincadeira, eu sei que é um assunto sério, mas se eu for ficar afundando no que falam, eu vou ficar doida. Não quero ficar mal, já cansei de chorar, vocês não tem nem ideia do tanto que choro por dia. Não aguento mais.

Por fim, Sammy esclareceu que continuará vendo Pyong sempre que necessário, afinal, os dois têm um filho juntos:

- Não fiquem surpresos caso vocês vejam a gente juntos em algum lugar porque ele é pai do Jake e sempre vai ser. Ele vai frequentar aqui de final de semana ver o Jake, vai levar o Jake para passear. O Jake é neném, mama no peito, então consequentemente eu vou junto. A gente vai ter que conviver, temos um filho juntos. Se vocês virem na internet, virem a gente na rua... A gente convive mesmo. A relação de marido e mulher acabou, mas ele continua sendo pai do Jake.

O assunto veio à tona após Leo Dias divulgar fotos dos dois juntos na segunda-feira, dia 26, em um shopping em Alphaville, em São Paulo. Os dois caminharam juntos enquanto tomavam sorvete.