Sasha Meneghel celebra aniversário com festa junina na mansão de Xuxa e recebe homenagem de Luciano Szafir

28/07/2021 | 09:10



Sasha Meneghel completa nesta quarta-feira, dia 28, 23 anos de idade, e para comemorar, a modelo e designer de moda realizou uma festa com o tema festa junina na casa de Xuxa, em Angra dos Reis.

João Figueiredo, Xuxa e Junno Andrade usaram as redes sociais para exibir alguns detalhes da reunião que contou com a presença de algumas amigas de Sasha.

Nunca imaginei que te amaria tanto, e que você seria a mulher da minha vida. Te amo, escreveu João ao compartilhar foto dos dois juntos na festa.

Os dois, aliás, estavam com look combinando! Ambos apostaram em um macacão jeans com uma camisa xadrez colorida, entrando no clima junino.

Xuxa também estava de macacão como a filha, além de ter feito uma maquiagem temática e colocado uma peruca loira e um chapéu. Ao compartilhar foto da celebração, ela se declarou:

Sasha, meu amor. Hoje é seu aniversário de 23 anos. Como eu amo você! Só tenho a agradecer a Deus. Você é meu presente, meu orgulho. Queria tanto te dar o mundo, mas meu mundo é você!

Ela, claro, retribuiu o carinho da mãe:

Mãe, como te amo! Obrigada por tudo. Tudo que faz e fez para me ver sorrir. Eu tenho a melhor mãe do mundo.

Mas não foi só a mãe de Sasha que comemorou a data especial! Luciano Szafir, pai da jovem, também resolveu prestar uma homenagem à ela. Ele, que recentemente teve alta do hospital após enfrentar complicações da Covid-19, relembrou um clique antigo, quando Sasha ainda era bebê, e escreveu:

Minha pequenina, minha filha amada, te desejo toda saúde do mundo e que você sempre alcance seus sonhos e alegrias. Como o tempo voou, outro dia um bebê e agora uma mulher, você me dá tantas alegrias. Te amo tanto! Parabéns pelos seus 23 anos! Beijos Papis!

Ela retribuiu o gesto de carinho, citando a saúde dele:

Sua saúde! Sua vida é o meu presente. Eu te amo meu guerreiro, meu papis! Orgulho de ser sua filha.