Bob Odenkirk desmaia no set de Better Call Saul e é levado às pressas ao hospital

28/07/2021 | 08:10



O ator Bob Odenkirk, de 58 anos de idade, foi levado às pressas ao hospital após desmaiar no set da série Better Call Saul, da qual é protagonista. Segundo informações do TMZ, ele ainda segue recebendo cuidados médicos.

O incidente aconteceu quando Odenkirk e o elenco estavam filmando no Novo México na última terça-feira, dia 27.

Odenkirk teria caído no set e imediatamente teria sido cercado por membros da equipe, que chamaram uma ambulância.

Não há informações se ele estava consciente quando foi levado ao hospital, mas uma fonte próxima ao protagonista do spinoff de Breaking Bad informou que ele ainda segue sendo tratado pelos médicos.

Better Call Saul está em sua sexta e última temporada. Não há informações se a situação do ator irá atrasar as gravações da série.