Disney World celebra o Epcot International Food And Wine Festival

Redação

Do Rota de Férias



28/07/2021 | 07:57



Quem for à Disney World, em Orlando, até 20 de novembro poderá participar do Epcot International Food And Wine Festival. O tradicional evento, que neste ano é apresentado pela Corkcicle, oferece barras de comidas e bebidas típicas de diversos destinos, como Havaí, Austrália, Alemanha, Canadá e Grécia.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Além de gastronomia, o Epcot International Food And Wine Festival promove apresentações musicais ao vivo. No America Gardens Bandstand, bandas locais de toda a Flórida tocam canções populares antigas e atuais, de sexta-feira a segunda-feira. Outras apresentações que estão programadas são as das bandas Voices of Liberty, Mariachi Cobre e Jammin ’Chefs.

Ratatouille no Epcot International Food And Wine Festival

Os fãs da animação Ratatouille têm tudo para se divertir durante o Epcot International Food And Wine Festival. As crianças, por exemplo, podem comprar um mapa de adesivos em locais selecionados e, em seguida, procurar as estatuetas do Chef Remy escondidas pelo World Showcase e nas barracas de comidas do parque. Quem completar a missão ganhará presentes.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Além disso, as famílias têm a oportunidade de participar do Emile’s Fromage Montage, no qual podem comprar cinco pratos de queijo nas barracas do Epcot International Food And Wine Festival – incluindo um cheesecake de maracujá com nozes de macadâmia torradas – e trocar os selos adquiridos por um prêmio no marketplace Shimmering Sips.

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram (como as do Epcot International Food And Wine Festival), usar o WhatsApp e tudo mais.