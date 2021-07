Partido islâmico defende novas eleições na Tunísia

28/07/2021 | 07:50



O partido islâmico Ennahdha, principal força do Parlamento tunisiano ao qual pertence o primeiro-ministro destituído no domingo, 25, pelo presidente Kais Saied, anunciou nesta terça, 27, que está preparado para realizar eleições antecipadas para proteger a democracia e evitar um regime autocrático. O presidente destituiu ministros e congelou as atividades do Parlamento no domingo e enquanto a medida vigorar - prazo legal é de 30 dias - viagens entre as cidades estão proibidas, assim como reuniões de mais de três pessoas nas ruas. Um toque de recolher vigora agora entre as 19 e 6 horas.

Após a remoção do premiê Hichem Mechichi, o partido exortou os cidadãos a defenderem seus direitos e liberdades, mas cessarem os protestos nas ruas e não permitir que a contrarrevolução ganhe legitimidade com a violência e o derramamento de sangue que os "bandidos organizados" buscam. Horas antes do anúncio do Ennahdha, Mechichi anunciou que aceitava sua destituição assim como a transferência pacífica de poderes para não se tornar um elemento perturbador que complique ainda mais crise do país.

As medidas decretadas por Saied marcam o processo de centralização de poder no presidente, ainda que ele negue que esteja dando um golpe. Segundo a narrativa oficial, as medidas não estão relacionadas à política, e sim à prevenção à covid-19 - cujo aumento de casos foi um dos fatores que provocou a mobilização popular. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.