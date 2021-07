Grand Chase já está disponível para download oficial no Steam

Marcella Blass

Do 33Giga



28/07/2021 | 07:18



O Grand Chase, jogo online clássico que marcou gerações nos anos 2000, está de volta! Oficialmente lançado hoje (28), à meia-noite, o game gratuito está disponível para download no Steam.

RPG online de ação em plataforma, Grand Chase chegou ao Brasil pela Level Up! Games em 2006. O jogo conquistou uma legião de fãs que foram negativamente surpreendidos com o enceramento das atividades do título em 2015. Duas das grandes características do título eram seus gráficos inspirados em anime e os controles focados nas teclas direcionais e letra Z.

Para o retorno do título, de acordo com a desenvolvedora KOG, responsável pelo game, inicialmente os players terão à disposição apenas os quatro primeiros personagens: Elesis, Lire, Arme e Lass. O plano é lançar as outras figuras aos poucos, seguindo a mesma ordem de seu lançamento original.

Na últimas semanas, o Grand Chase passou por um período de testes Beta que já deixou muita gente nostálgica. Agora, com o jogo disponível para todos os usuários, a empresa deve considerar os feedbacks que recebeu para corrigir bugs e otimizar a experiência geral do título.

Onda de memes!

Ao longo da madrugada, muitos usuários brasileiros enfrentaram problemas para abrir e matar a saudades do jogo. E apesar da frustração, os players não deixaram de rechear a aba Grand Chase nos Trending Topics do Twitter com muitos memes. Confira:

Expectativa: oba lançou grand chase vou jogar pela primeira vez Realidade: pic.twitter.com/xAJuph0HhL — Charles Emmanuel (@charles_weasley) July 28, 2021

em um relacionamento abusivo com Grand Chase pic.twitter.com/PlbyUpSYHT — Guto Barbosa FÉRIAS ⏱🌎 (@foioguto) July 28, 2021

clicando repetidamente no grand chase pra ver se para de dar erro nesse pique pic.twitter.com/KaR5diCVqe — VAGABUNDA | 47/168 pro gorou (@viadanoturna) July 28, 2021