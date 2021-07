Keno Marley vence chinês e segue na briga por medalha no boxe em Tóquio

28/07/2021 | 03:07



O brasileiro Keno Marley derrotou o chinês Daxiang Cheng, nesta quarta-feira, em Tóquio, e garantiu presença nas quartas de final da categoria meio-pesado (até 81 quilos) no boxe dos Jogos Olímpicos. A luta foi paralisada no segundo round, após o lutador asiático sofrer um corte no supercílio direito por causa de uma cabeçada. Os cinco jurados apontaram Keno como vencedor: 20 a 18 (quatro vezes) e 20 a 17.

Com a vitória, Keno poderá garantir uma medalha na sexta-feira, quando vai disputar uma vaga na semifinal. No boxe, não há disputa de terceiro lugar e os dois atletas derrotados nas semifinais ficam com o bronze. Seu adversário será o britânico Banjamin Whittaker, atual vice-campeão europeu e terceiro no último campeonato mundial, que venceu o egípcio Abdelrahman Salah Orabi Abdelgawwad, por pontos, em decisão unânime.

Com um estilo clássico e muita velocidade, Keno, de apenas 21 anos, parecia um veterano em cima do ringue em sua estreia na olimpíada. O campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires-2018 e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, dominou o combate desde o início.

Com um jab bem calibrado e um cruzado de esquerda perigoso, Keno não deu oportunidades ao rival, mas foi com o direto de direita que o brasileiro derrubou o adversário a 25 segundos do final do round inicial.

No segundo assalto, Cheng foi ao ataque, mas encontrou um Keno tranquilo e dono de um bom jogo de pernas, que impediu a aproximação do asiático. Uma cabeçada acidental acabou causando um corte no supercílio direito do chinês, que foi atendido pela médica e a luta foi interrompida.

Como Keno estava em vantagem nas papeletas dos cinco jurados, a vitória ficou com o brasileiro por pontos. "Nenhuma luta é fácil apesar de ter terminado antes. Estudamos bastante para chegar a essa vitória. Eu estava preparado para lutar os três rounds, principalmente imaginando que ele mudaria a estratégia durante a luta para tentar reverter o resultado porque eu ganhei o primeiro round", disse Keno, com um largo sorriso, após a vitória.