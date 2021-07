Fabiana Silva perde a 2ª no badminton e se despede da Olimpíada de Tóquio

28/07/2021 | 02:33



A brasileira Fabiana Silva se despediu da Olimpíada de Tóquio nesta quarta-feira. A atleta do badminton perdeu sua segunda partida, no Parque Florestal Musashino, e não tem mais chances de avançar no Grupo H. Fabiana era estreante nos Jogos, embora tenha ido ao Rio-2016 como reserva e não chegou a competir.

Curiosamente, a atleta comemorou 33 anos na terça, um dia antes de disputar sua segunda partida na capital japonesa. Ela foi superada pela chinesa naturalizada americana Beiwen Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 9/21 e 10/21, em 27 minutos de confronto. Na estreia, ela havia perdido para a ucraniana Marija Ulitina por 2 a 0, com parciais de 14/21 e 20/22.

Assim, não conseguiu se recuperar para tentar a vaga na próxima fase. Os grupos do badminton contam com três atletas cada. E somente os primeiros colocados vão para as oitavas de final. Nesta quarta, Fabiana teria que vencer sem perder sets e ainda com diferença maior de 14 pontos para alcançar o topo da chave.

Mas a 69ª do ranking mundial fez um início de jogo nervoso e a rival americana soube aproveitar o momento favorável para abrir oito pontos de vantagem para encaminhar o set inicial. No segundo, o duelo foi mais equilibrado, até Zhang começar a abrir vantagem na reta final da parcial, selando a vitória.

Nascida em Niterói (RJ), Fabiana costuma ter bons resultados em nível continental. Foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019, ouro nos Jogos Sul-americanos de Cochabamba-2018 e prata nos Sul-americanos de Medellín-2010.

A experiente atleta do badminton concilia as competições com os estudos. Ela é formada em Educação Física e é figura frequente em cursos do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) e da Federação Internacional de Badminton (BWF, na sigla em inglês).

O Brasil ainda conta com outro representante no badminton. Ygor Coelho venceu sua partida de estreia e compete novamente na manhã desta quarta, pelo horário de Brasília. Vai enfrentar o japonês Kanta Tsuneyama. Se vencer, confirmará a vaga nas oitavas de final.