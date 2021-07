Nadja Pessoa se revolta por causa de toalha, Pyong e Antonela criam estratégia de jogo; saiba tudo o que rolou no segundo episódio de Ilha Record

28/07/2021 | 00:10



Briga por causa de toalha? Tivemos! No segundo episódio de Ilha Record que rolou nesta terça-feira, dia 27, após o time Esmeralda vencer a primeira prova, Nadja Pessoa armou o maior barraco quando viu que a sua toalha tinha sido usada por outra pessoa.

- Usaram a minha toalha e fiquei irritada. Falta de higiene. Fui e falei, porque não sou de ficar falando por trás. Eu sou muito fresca com essas coisas. Estou revoltada, disse a influenciadora digital.

Pyong, por outro, não se distraiu com a breve discussão e tratou de criar alianças e estratégias de jogo - juntinho de Antonela. E não parou por aí, uma atividade de integração mexeu com os nervos dos exploradores. Cada participante precisou escolher dois integrantes que gostaria de ver na final do programa e, mais uma vez, a ex-BBB4 e o youtuber não se desgrudaram, colocando um no pódio do outro. Ui! Já Valesca Popozuza se sentiu excluída por não ser escolhida pelos colegas.

- Estou me sentindo muito sozinha aqui. Eles acham que eu sou fraca, lamentou a cantora.

E o grupo Esmeralda, que faturou um bônus - com direito a muito champanhe - por ter ganhado a prova de lavada, não poupou esforços para fofocar sobre Nadja - que estava se isolando dos participantes.

- Ela deve perder a linha, disparou Nanah.

- Não existe isso de se excluir. Eu só não vou ficar distribuindo sorrisos e forçando amizade. Não é meu estilo, rebateu a influenciadora.