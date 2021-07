Santo André e São Bernardo vacinam hoje moradores a partir de 28 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2021 | 00:59



Santo André e São Bernardo iniciam hoje a imunização de moradores com 28 anos contra a Covid-19. Para garantir a proteção ante o vírus nas cidades, é preciso fazer o agendamento prévio nos sites psa.santoandre.br/vacinacovid e vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br, respectivamente. No dia da vacinação é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.



“Mais um avanço importante na vacinação de Santo André. Com a chegada de 17 mil doses, podemos ampliar grupos e reduzir idade a ser imunizada. Planejamento, responsabilidade e infraestrutura para continuar vacinando os andreenses, com desempenho acima das médias nacional e estadual”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB). Com 62,3% da população com o esquema vacinal iniciado, Santo André lidera o ranking regional e tem cobertura superior à do Estado (57,8%) e do País (45,9%) na primeira dose.



Na tentativa de melhorar seu desempenho na campanha, São Bernardo, quarta colocada no Vacinômetro da região (veja na página 3), abriu mais um posto de vacinação, no Ginásio Poliesportivo da Vila São Pedro. O novo espaço está localizado dentro do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) da Vila São Pedro, com acesso pela Rua Santo Antônio, 300, ou pela entrada da Arena Olímpica (Rua Tiradentes, 1.845, Vila do Tanque).



Ribeirão Pires também adiantou a vacinação e hoje imuniza munícipes com 26 anos no Complexo Ayrton Senna. Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra atendem quem tem 27 anos e São Caetano, 30.