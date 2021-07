Sete cidades registram 34 mortes, sendo 25 em apenas dois municípios

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2021 | 00:57



O Grande ABC registrou ontem mais 34 mortes em razão da Covid-19, sendo que 25, ou seja, 73,5% foram reportadas por São Bernardo (15) e Mauá (dez). Os outros nove óbitos constaram nos boletins de Ribeirão Pires (cinco), Santo André (dois) e Diadema (dois). Com isso, o total de falecimentos desde o início da pandemia chegou a 9.584.



Já em relação aos diagnósticos positivos, foram reportados mais 524 casos, sendo 263 por São Bernardo, 130 por Santo André, 82 por Mauá, 30 por Diadema, 13 por São Caetano e seis em Ribeirão Pires. O total de moradores do Grande ABC que já tiveram contato com o vírus é de 235.535. Já o número de recuperados chegou a 218.632.



Ontem, pelo quarto dia consecutivo as cidades aplicaram mais segundas doses do que primeiras. Foram 22.817 reforços, enquanto que 16.493 pessoas iniciaram o esquema vacinal. A marca de 39.310 imunizantes ministrados no dia é a segunda maior de toda a campanha, atrás apenas das 47.247 doses do dia 19 de julho.

Com isso, o total de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina no Grande ABC é de 1.541.929 (54,9% da população geral e 73,7% dos adultos). Já o esquema vacinal completo é realidade para 576.889 moradores (20,5% do geral e 27,5% dos adultos).



O Estado registra o total de 4.015.426 casos e 137.740 óbitos em decorrência da Covid-19. Entre o total de casos, 3.709.071 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 423.133 foram internados e receberam alta hospitalar.



No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 41.411 casos e 1.333 mortes em período de 24 horas. Com isso, o total de brasileiros infectados subiu para 19.749.073 e o de óbitos, para 551.835.