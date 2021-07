Emenda pior que o soneto em S.Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/07/2021 | 00:48



A revelação deste Diário de plano desenhado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para unir o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), e o ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD) estremeceu a política são-caetanense e acabou trazendo mais dores de cabeça ao tucano do que ele imaginava. Morando foi cobrado por Palacio, que, por sua vez, sofreu pressão do próprio grupo político. Até porque Morando e Palacio transmitem junto aos aliados que haverá nova eleição e que a candidatura pessedista é franca favorita a desbancar o auricchismo sem necessidade de se alinhar com figuras próximas ao ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). E, pensando em virada de página na política local, outros nomes alinhados a Palacio já vislumbravam voos maiores na eleição a deputado. Ou seja, a emenda saiu pior que o soneto.

Pressão

O episódio envolvendo Gilmar Miranda no fim de semana em Ribeirão Pires ainda é assunto no mandato da deputada estadual Carla Morando (PSDB), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo e emprega Gilmar em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Pela parlamentar, Gilmar já teria sido exonerado – ele foi acusado pelo próprio sobrinho de divulgar material apócrifo contra o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). Mas, por ora, o assessor permanece na função.

Mudança de casa

Prefeito de Franco da Rocha, Doutor Nivaldo Santos está no time de novos filiados ao PSDB, em articulação para fortalecer a provável candidatura ao governo paulista do atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB). Nivaldo venceu a eleição na cidade da Região Metropolitana com apoio de Kiko Celeguim (PT), prefeito por dois mandatos e filho do deputado estadual Mário Maurici (PT). Maurici, por sua vez, tem estreita ligação com o Grande ABC, mais especificamente com Santo André – foi secretário nas gestões de Celso Daniel (PT) e João Avamileno (PT), além de ser marido da ex-vice-prefeita Ivete Garcia (PT).



Honraria

O presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT), entrega hoje, em sessão solene virtual a partir das 19h, a medalha de mérito social e direitos humanos para a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Benedita foi governadora e senadora do Rio, além de ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Orgulho do nome

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), tem feito questão de utilizar o nome político que o acompanha em toda a carreira, contrariando conselhos de alguns aliados – que entendem que pode ser pejorativo e fechar portas o apelido carregado pelo político. Em agendas públicas, quando integrantes do cerimonial o chamam de Cláudio Manoel (seu nome de batismo), Claudinho faz questão de dizer que é Claudinho e da Geladeira.



Propaganda

Aliás, Claudinho foi flagrado recentemente em um vídeo no qual faz propaganda para um posto de gasolina de Rio Grande. “Este posto não tem aquela gasolina que estragava seu carro. Abastecendo aqui, você gera emprego em Rio Grande, fortalece a cidade. Não abasteça na cidade vizinha, valorize Rio Grande.”



De molho

Hoje pedra no sapato do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o vereador Glauco Braido (PSD) precisará ficar de molho nos próximos dias. Ele passou por procedimento cirúrgico – retirou uma hérnia – e foi orientado pelos médicos a repousar por algumas semanas. Mas avisou que, assim que retornar aos trabalhos, estará com as energias renovadas e com a corda toda.<EM>



Ajuste fino

Ainda em São Bernardo, Morando mandou recado via emissários à base de sustentação que pretende manter bloco de 18 vereadores fiéis – e liberar os demais para trilhar outros caminhos. O ajuste envolve o G-10, grupo de vereadores que ensaiam ir para uma independência na casa. Se perder o controle dos dez parlamentares, Morando corre risco de deixar escapar a governabilidade.