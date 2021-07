Morre aos 101 anos Orlando Drummond, o seu Peru da 'Escolinha'

27/07/2021 | 19:36



Orlando Drummond morreu nesta terça, 27, aos 101 anos de idade, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos, conforme informação da assessoria da Globo.

Com quase seis décadas de carreira como dublador, emprestou sua voz a personagens marcantes como Scooby-Doo, Popeye e Alf, o Eteimoso. Como ator, ficou eternizado como o personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo.

Orlando Drummond não teve histórico de grandes problemas de saúde durante a maior parte de sua velhice. Em 2015, começou a apresentar alguns quadros de tontura. No mesmo ano, sofreu um acidente em sua casa, fraturando quatro costelas e precisando ser internado. No ano seguinte, aos 96, sofreu uma queda de pressão e caiu da escada, fissurando o fêmur. Em abril de 2021, já aos 101 anos, o ator foi internado com um quadro grave de infecção urinária.

O ator centenário deixa Glória Drummond, com quem era casado há 60 anos, dois filhos, cinco netos e três bisnetos.