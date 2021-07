Frente fria chega hoje ao Grande ABC e derruba temperatura

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/07/2021 | 17:45



Uma frente fria vinda do Sul do Brasil chega ao Estado de São Paulo e ao Grande ABC na noite desta terça-feira (27) e derruba as temperaturas. Amanhã, quarta-feira (28), ela já começa a perder força, mas entre a tarde e a noite de quinta-feira (29), chega uma grande massa de ar polar, a mais forte deste ano. Segundo a meteorologista Juliana Hermsdorff, a chegada dessa massa de ar polar vai intensificar ainda mais o frio.

Para amanhã, há previsão de chuva e a mínima deve ser em torno de 10ºC, passando para 8°C na quinta-feira, que pode ter chuvas isoladas no período da manhã.. Em lugares altos, o frio pode ser ainda mais intenso e a sensação térmica também. São esperadas geadas, a exemplo do que ocorreu em Paranapiacaba, em Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra na semana passada, mas não há previsão de temperaturas negativas.



Juliana explicou que essa é uma das massas de ar polar mais potente dos últimos anos, com um centro de pressão muito forte, o que reforça o frio. A meteorologista afirmou que não é possível precisar se outras frentes frias tão fortes podem chegar à região até o final do inverno, mas a possibilidade não está descartada. A massa de ar polar permanece sobre o Estado de São Paulo, pelo menos, até o final de semana e o clima só deve começar a esquentar em agosto.