Chegada do frio movimenta vendas de aquecedores e cobertores na região

Yara Ferraz



27/07/2021 | 17:45



A chegada do frio para amanhã, com previsão de temperaturas mínimas na casa dos três graus na região, o comércio de rua já sente um aquecimento nas vendas. Lojas já perceberam um acréscimo de mais de 50% nas vendas de aquecedores e cobertores nas últimas semanas.

O Diário circulou pelo comércio da região na parte da tarde e verificou que os preços de aquecedores variam entre R$ 100 e R$ 229,90. Já, as mantas ficam a partir de R$ 15,99 e cobertores mais grossos na casa dos R$ 200.

No corredor comercial da Oliveira Lima, em Santo André, as Lojas Mel já colocavam as variedades de aparelhos e cobertores bem na entrada. De acordo com a gerente Eliane Barbosa Vitor, na comparação com duas semanas atrás, as vendas já cresceram 54%. “Hoje, está sendo o nosso carro-chefe”, afirmou.

“O pessoal também está buscando bastante cobertores, inclusive para doações. A procura já estava grande, mas nesta semana deu uma boa alavancada”, contou a vendedora Erenilde Amorin de Souza.

A Loja MiAmor, na mesma via, também aposta no inverno para o aumento das vendas. “A situação está bem difícil, porque o pessoal perdeu renda e está comprando menos. Ainda não sentimos nada expressivo, mas acredito que a partir de amanhã aumente em pelo menos 30%. O pessoal realmente só vem comprar quando o frio pega”, disse o gerente Wellington Marques de Oliveira, o Alemão. Ele também aposta nos aparelhos elétricos e cobertores.

Na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, a gerente da Lojas Fênix, Thais Ribeiro aposta em luvas, toucas, cachecóis e meias para os próximos dias, com a chegada de frio, além dos aquecedores. A expectativa é de um aumento de pelo menos 20%.

“Também temos aquecedor, mas está bem parado. Esperamos que isso mude nos próximos dias porque enquanto está sol o pessoal não compra mesmo”, relatou.

Vendedora de uma loja de eletrodomésticos no Centro de Mauá, Adriana de Souza também acompanha a procura do eletrodoméstico de perto. “Normalmente, a gente vende uns dois por semana, mas é só falar em frente fria que salta para 10”, contou. Como consumidora, ela também precisou comprar agasalho com a chegada da frente fria. “Eu não contava com essa baixa de temperatura, então já tive que gastar pelo menos mais R$ 130.”

A balconista Raquel Souza, moradora do Jardim Feital, foi uma das que precisou passar no cartão, um cobertor de R$ 189. “Foi questão de necessidade mesmo, porque a gente não tá podendo gastar, mas ninguém quer passar frio.”