Obituário - 28 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/07/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

José Souza das Faias, 98. Natural de Portugal. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Comerciante. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Nazzaro Cazzaniga, 96. Natural da Itália. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Augusta Cerminaro, 85. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Tecelã. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Francisca de Lima, 84. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Calpena, 83. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanda Rosa da Silva, 82. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Kenzi Uemura, 81. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Margarida Guilermete Pinto, 79. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 24, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia da Silva Salgueira, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar de Carvalho, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Antonio da Silva Filho, 71. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genoveva Silva dos Santos, 67. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Teodoro da Silva Cirilo, 67. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Lídia Maria Endriukaitis Rodolfi, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Vendedora. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sandra Bellini, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 24. Autônoma. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Gandolfi Torres, 51. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Design de interiores. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Aparecida Maria Coppini, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Bortoli, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Neuci Souza da Silva, 89. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Manoel José dos Santos, 84. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz.

Afonso Manoel de Santana, 84. Natural de Curaçá (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Maria Otacilia de Jesus, 82. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Nilza Martins Ribeiro, 76. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Osvaldo Francisco de Souza, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Francisca dos Santos Vilela, 69. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Paulo Mauricio Lenzi, 69. Natural de Canoas (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Itamar de Almeida Ramos, 67. Natural de São Sebastião (Maranhão). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora de Monte Negro, em Jundiaí (São Paulo).

Hamilton Rufino do Nascimento, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Cruz, no Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Honorato Ferreira, 62. Natural de Aurora (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

José Gomes da Mota, 51. Natural de Pedreiras (Maranhão). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Mathilde Sanchez Ramirez, 97. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Mitteroheffer, 83. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). REsidia no bairro São José, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Caetano, 71. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Raimunda dos Santos Lira, 75. Natural de Benevides (Pará). Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz.