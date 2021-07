Azul mostra pintura de avião do Mickey Mouse

Redação

A companhia aérea Azul anunciou que irá personalizar algumas de suas aeronaves para celebrar os 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida, nos Estados Unidos. Recentemente, a empresa divulgou imagens do primeiro projeto da iniciativa: um avião do Mickey Mouse.

Avião do Mickey Mouse e mais

A partir de outubro, passageiros brasileiros poderão voar a bordo da aeronave com pintura temática do ratinho. Trata-se de um Airbus A320, com capacidade para transportar 174 passageiros. A previsão é de que ele passe por aeroportos de mais de 40 municípios do Brasil, como Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, na capital paulista.

A previsão é de que, até 2022, a iniciativa, batizada de A Frota Mais Mágica do Mundo, lance mais aviões temáticos. Eles devem ser inspirados e pintados com base em características de outros personagens icônicos da Disney.

