Youtuber e ex-produtor de conteúdo do SBT, Raulzito é preso em Florianópolis acusado de estupro de vulnerável

27/07/2021 | 15:10



Nesta terça-feira, dia 27, o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito, foi preso na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Ele está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável e irá cumprir prisão temporária por 30 dias.

O influenciador foi denunciado por dois abusos que teriam ocorrido em fevereiro e maio deste ano. As vítimas, de 12 anos de idade, relataram que os abusos ocorreram nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, e São Caetano do Sul, São Paulo. De acordo com informações do jornal O Dia, a polícia civil disse que Raulzito usava seu perfil nas redes sociais para forçar contato com as crianças, se apresentando como coach de novos talentos e prometendo acesso a trabalhos no universo dos games e no SBT.

O youtuber fazia parte do quadro de streamers do SBT Games desde o início do ano. Procurada, a assessoria da emissora declarou que ele não faz mais parte do elenco.

O SBT informa que o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, o Raulzito, não integra mais o quadro de streamers de SBT Games, do qual fez parte desde o início deste ano. Ele era produtor de conteúdo não exclusivo da plataforma, não tendo nesta condição direito algum em usar o nome da emissora em negociações fora das propriedades de SBT Games. O SBT aguarda a elucidação dos fatos e resultado da investigação, que resultou na prisão do youtuber na manhã desta terça-feira.