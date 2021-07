Whindersson Nunes mostra caixa em que guardaria lembranças do filho e desabafa: Dói tanto

27/07/2021 | 15:10



Desde que perdeu o filho, João Miguel, que nasceu prematuro, vez ou outra Whindersson Nunes fala sobre a dor da perda. E nesta terça-feira, dia 27, o humorista foi ao Instagram mostrar para os fãs a caixa em que guardaria algumas lembranças do pequeno.

O menino, do relacionamento com Maria Lina Deggan, nasceu com 22 semanas e não resistiu. Assim, na imagem publicada por Whindersson, ele mostra caixinhas para guardar os primeiros dentes, a pulseira da maternidade e uma mecha de cabelo do filho, por exemplo.

Dói tanto essas caixinhas vazias. Te amo, filho. Muita saudade. Minha e da sua mãe, escreveu ele na legenda.