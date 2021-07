Em live, Tatá Werneck declara torcida por Bruna Marquezine e Enzo Celulari

27/07/2021 | 13:11



Tatá Werneck deu o que falar na noite da última segunda-feira, dia 26! Em live de Bruna Marquezine, a humorista, que é amiga próxima da atriz, deixou um comentário que agitou a internet!

Teamenzo. Te amo. Desculpa corretor, escreveu a apresentadora.

Com a mensagem, declarando torcida para Enzo Celulari, Tatá levantou mais suspeitas sobre o status do relacionamento do casal.

Como você viu anteriormente, os detetives das redes sociais estão atentos às movimentações de Enzo Celulari e Bruna Marquezine! Recentemente, ele publicou uma foto sozinho, em que aparece com alguns cachorros no jardim. Nos comentários, os seguidores apontaram ser a casa da atriz.

Será que estão juntos?